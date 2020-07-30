Помпео пообещал уберечь Европу от «Северного потока-2»

США намерены уберечь Европу от строящегося российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этот трубопровод не угрожал Европе», — пообещал дипломат во время дачи показаний в сенатском комитете по международным отношениям.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

28 июля США предупредили Германию об угрозе от газопровода: по мнению американской стороны, он является инструментом Москвы по усилению зависимости Европы от поставок из России.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.