США предупредили об угрозах «Северного потока-2» для безопасности в Европе

США предупреждают Германию об угрозах, которые создает проект строительства трубопровода «Северный поток-2» в сфере безопасности в Европе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на американское диппредставительство в Берлине.

Отмечается, что Вашингтон видит в газопроводе не коммерческий проект, а ключевой инструмент Москвы по усилению зависимости Европы от поставок из России. По словам собеседника медиахолдинга, выступающие против строительства «Северного потока-2» государства уже выражают свою позицию громче, чем прежде.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.