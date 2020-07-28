В России рассказали об отношении Германии к санкциям против «Северного потока-2»

Власти Германии и немецкий бизнес выступают против возможных новых санкций в отношении «Северного потока-2» со стороны США и считают необходимым завершить данный проект. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

По словам посла, Берлин не приемлет санкций Вашингтона, которые вторгаются в энергетическую независимость Европы. Нечаев отметил, что даже различные политические силы и федеральные земли Германии придерживаются позиции, что «Северный поток-2» необходимо реализовать.

Представитель России также добавил, что «Северный поток-2» — это «не только российский и германский» проект, а международный. Он рассказал, что в него вложены очень крупные инвестиции.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.