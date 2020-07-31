Гвардейца из охраняющего Елизавету II элитного полка поймали с кокаином

Военнослужащего из Колдстримской гвардии, одной из задач которой является охрана резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, поймали на хранении наркотиков. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Daily Mail.

По информации издания, гвардеец элитного подразделения был задержан во вторник, 28 июля. Полиция обнаружила следы кокаина в предназначенной для гвардейцев ванной комнате Сент-Джеймсского дворца, где подозреваемый нес службу. После этого правоохранительные органы обыскали его комнату и машину и нашли среди вещей военнослужащего пять пакетиков с кокаином и четыре пакетика с кетамином.

В британской армии подтвердили факт задержания гвардейца, однако от дальнейших комментариев отказались. В настоящее время по данному факту проводится расследование, задержанный временно отстранен от службы.

Колдстримская гвардия была создана в 1650 году по приказу Оливера Кромвеля и считается старейшим непрерывно действующим пехотным полком британской армии. В обязанности подразделения, в частности, входит охрана дворцов британских монархов, в том числе Виндзорского замка и Букингемского дворца.