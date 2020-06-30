Стало известно о постыдной оплошности принца Гарри

Объявление о беременности Меган Маркл в 2018 году вызвало скандал в британском королевском семействе и поставило принца Гарри в постыдное положение. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Конфликт описан в новой книге журналистов Дилана Говарда (Dylan Howard) и Энди Тиллета (Andy Tillett) Royals at War. Они выяснили, что члены королевской семьи узнали о беременности Меган Маркл во время свадьбы принцессы Евгении — младшей дочери принца Эндрю и внучки королевы Елизаветы II. Гарри и Меган тут же поздравили королева Елизавета II с супругом Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с супругой Кейт, что отвлекло внимание от невесты.

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Принцесса Евгения и ее мать, герцогиня Йоркская Сара, были в ярости. Принцу Гарри, по утверждению Говарда и Тиллета, было очень стыдно за такую оплошность, хотя у него имелось оправдание: он и Меган готовились к поездке в Австралию и Новую Зеландию, и другого случая могло не представиться до ее завершения.

Официальное объявление о беременности Меган Маркл последовало 15 октября 2018 года, через три дня после свадьбы принцессы Евгении. Ребенок появился на свет 6 мая 2019 года. Первенца назвали Арчи Харрисон.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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