Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство

Житель американского города Детройт, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею после того, как ему продали не тот билет, который он просил. Об этом сообщает издание Eastmojo.

Мужчина остановился на автомобильной заправке и собирался купить билет моментальной лотереи за 10 долларов (734 рубля). «Продавец по ошибке дал мне билет за 20 долларов (1,4 тысячи рублей). Он предложил обменять его, но что-то подсказало мне, что нужно сохранить его. Я рад, что так и сделал! Эта ошибка принесла мне богатство» — рассказал победитель.

Купленный им билет выиграл приз в два миллиона долларов (146,9 миллиона рублей).

Из соображений безопасности имя 57-летнего победителя не разглашается. Американец решил отказаться от ежемесячных выплат приза и получить единовременный платеж, который после выплаты налогов составил 1,3 миллиона долларов (95,5 миллиона рублей).

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