Россия сбила «Прогресс»

Зенитный ракетный комплекс «Штиль» фрегата «Адмирал Эссен» успешно сбил запущенную береговым комплексом «Утес» ракету «Прогресс». Видео двусторонних учений, состоявшихся в Черном море, на YouTube публикует Минобороны России.

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В подписи к ролику сообщается, что расчеты противовоздушной обороны корабля взяли воздушную цель на сопровождение и успешно поразили ее на заданной дистанции и высоте. За ходом маневров велось наблюдение при помощи беспилотника.

В мае издание The Drive сообщало, что в 1990-е годы США купили у России ракеты-мишени MA-31, которые использовались для разработки оружия против советской ракеты X-31. Поставки оружия американской стороне были прекращены в 2000-х годах, а впоследствии на смену российской мишени пришла ракета GQM-163A Coyote, созданная по примеру MA-31.