В США напомнили о покупке источника российской угрозы

В 1990-е годы США купили у России ракеты-мишени MA-31, которые использовались для разработки оружия против советской ракеты X-31, напоминает The Drive.

«К сожалению, разработка высококачественных имитаторов для оружия и других систем, которые могут применять потенциальные противники, не всегда легка, и в некоторых случаях оказывается возможным просто обратиться к источнику самой угрозы», — пишет американское издание.

The Drive отмечает, что поставки данного оружия американской стороне были прекращены в 2000-х годах, а впоследствии на смену российской мишени пришла ракета GQM-163A Coyote, созданная по примеру MA-31.

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В сентябре 2019 года Военно-морские силы США из испытательного центра на острове Уоллоп (Вирджиния) провели запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote.

В феврале того же года в публикации Jane's 360 ракета GQM-163A Coyote была названа имитатором российского «Калибра» на участке отделения последней ракетной ступени от предпоследней.

MA-31 представляет собой советскую управляемую сверхзвуковую ракету средней дальности класса «воздух-поверхность» Х-31 без самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера.

GQM-163A Coyote получает твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевый двигатель MARC-R-282.

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