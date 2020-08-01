В России резко подорожали яблоки

В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля. Оптовые цены выросли за год в среднем на 20 процентов. Они не включают затраты торговых сетей на хранение и реализацию товара, пояснил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушаков.

Причинами подорожания стали неурожай в России и рост закупочных цен за рубежом. Из-за заморозков в марте российских фермеры потеряли 60-80 процентов урожая. Потери Минсельхоз оценил более чем в 24 миллиона рублей. По той же причине произошел неурожай в Молдавии, у которой Россия закупает яблоки. Закупочные цены на продукт в других странах растут из-за ограниченного предложения и высокого спроса.

Аналитики полагают, что после сбора урожая зимних сортов в России в августе-сентябре цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке. Однако они все равно останутся на 20-25 процентов выше уровня 2019 года.