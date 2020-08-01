Россия уличила Европу в приближении холодной войны

Погоня за военным превосходством в Европе приведет к возвращению эпохи холодной войны. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии к 45-летию со дня подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает ТАСС.

По его словам, политика, которая не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна и подрывает европейскую безопасность. «Военного превосходства они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности», — подчеркнул замминистра.

Грушко назвал крайне опасными тенденции обретения военного превосходства и стремления укреплять свою безопасность таким образом. «Они носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя "прифронтовыми" и через 45 лет после подписания Хельсинского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска», — пояснил он, добавив, что это свидетельствует о кризисной ситуации в сфере европейской безопасности.

Ранее депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт призвал обсуждать возможность вступления России в НАТО, как это было в 90-х годах. По его мнению, Европа нуждается в новой архитектуре безопасности: старая, созданная после совещания в Хельсинки в 1975 году, по его мнению, больше не работает.