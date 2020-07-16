В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО

Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах. К этому призвал депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт на молодежном форуме «Потсдамские встречи», передает РИА Новости.

«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», — приводит агентство слова политика.

Шмидт заявил, что Европа нуждается в новой архитектуре безопасности: старая, созданная после совещания в Хельсинки в 1975 году, по его мнению, больше не работает.

В конце июня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал способ взаимодействовать с Россией: по его словам, странам альянса стоит выстраивать диалог с российской стороной и быть готовыми сотрудничать в том случае, «если она изменит поведение».