Генсекретарь НАТО призвал «не бояться разговаривать с Россией»

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог — лучший способ решать проблемы с Россией. Его слова передает РИА Новости.

Глава альянса вспомнил о своем опыте работы с Москвой на посту премьера Норвегии. Его главным выводом стал призыв «не бояться говорить с Россией». Столтенберг подчеркнул, что НАТО заинтересовано в деэскалации и в недопущении новой гонки вооружений и холодной войны.

«Диалог — лучший путь взаимодействия с Россией. (...) Если она будет готова сотрудничать и изменит поведение, мы также будем к этому готовы», — заключил генсекретарь.

17 июня министры обороны стран НАТО согласовали новые меры в ответ на усиление России в ракетной сфере. Новый пакет включает в себя укрепление общих систем противоракетной и противовоздушной обороны. Столтенберг уточнил, что страны альянса модернизируют свои вооружения и закупают в том числе американские зенитно-ракетные системы Patriot и военные самолеты пятого поколения. Генсек НАТО добавил, что поведение России в вопросе ядерного оружия — «дестабилизирующее и опасное».

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