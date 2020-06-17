В НАТО приняли новые меры в ответ на усиление России

Министры обороны стран НАТО согласовали новые меры в ответ на усиление России в ракетной сфере. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По его словам, новый пакет включает в себя укрепление общих систем противоракетной и противовоздушной обороны. Столтенберг уточнил, что страны альянса модернизируют свои вооружения и закупают в том числе американские зенитно-ракетные системы Patriot и военные самолеты пятого поколения.

Генсек НАТО добавил, что поведение России в вопросе ядерного оружия — «дестабилизирующее и опасное». При этом альянс не намерен развертывать новое вооружение вслед за Москвой, сказал он. Столтенберг в очередной раз указал, что блок не собирается размещать в Европе ядерные ракеты.

14 июня президент России Владимир Путин рассказал о скором появлении у страны нового вида оружия, предназначенного для борьбы с гиперзвуковыми вооружениями. При этом в настоящее время, по словам главы государства, никто в мире не способен противостоять гиперзвуковому оружию.

Военные эксперты оценивают отставание от России в создании гиперзвуковых вооружений в пять лет. Их испытания производятся в настоящее время в США, однако находятся на начальной стадии.

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