США заявили о наличии у России плана по разобщению НАТО

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что у России есть план по разобщению НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому», — отметил Биллингсли. Он добавил, что Москве следует сосредоточиться на другой проблеме — «наращивании сил Китаем».

Ранее в США назвали три условия для продления договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Президент США Дональд Трамп может пойти на соглашение, если сторонами будет достигнут прогресс в вопросе включения новых жестких мер верификации, если в договоре будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему КНР.

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