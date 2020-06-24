США обеспокоились претензиями Китая на ядерный паритет

Китай в данный момент пытается добиться ядерного паритета с Америкой и Россией, а также создать триаду средств доставки атомных вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

По его словам, КНР быстро наращивает ядерный потенциал, что означает радикальный сдвиг в доктрине Пекина. Биллингсли завил, что подобное развитие событий вызывает серьезную обеспокоенность у США, а также их союзников в Европе и Азии.

«Складывается впечатление, что они в действительности полны решимости добиться этого», — подчеркнул спецпредставитель президента США.

Ранее в США назвали три условия для продления договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Президент США Дональд Трамп может пойти на соглашение, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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