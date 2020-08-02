Раскрыта мешающая лечению реакция организма на коронавирус

Ученые из университета Сан-Франциско узнали о неожиданной реакции организма на коронавирус, которая мешает лечению инфекции. Об этом сообщает MedicalXpress.

Иммунная реакция на попадание коронавируса в организм настолько сильна, что это мешает действию лекарственных препаратов. Эта реакция серьезно отличается от имунной реакции на грипп.

Также в исследовании говорится, что для коронавируса является наиболее легким проникновение в клетки через дыхательную систему, однако он с легкостью поражает ткани и клетки других органов.

Ранее доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета предупредила, что пандемия коронавируса имеет влияние на психическое здоровье людей. По словам медика, психическому воздействию в условиях пандемии особенно сильно подвержены пожилые люди и дети — а так как тело и психика связаны между собой, медикам необходимо работать над новыми формами лечения, учитывающими этот факт.