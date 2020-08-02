Трамп понадеялся на казнь Царнаева

Дональд Трамп раскритиковал решение суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне Джохару Царнаеву. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Мало кто заслуживает смертного приговора больше чем Бостонский бомбист Джохар Царнаев. Суд согласился, что его деяние "стало одним из самых ужасных терактов со времен 11 сентября 2001 года". Тем не менее, апелляционный суд отменил смертный приговор», — посетовал он.

Трамп заявил, что теперь федеральное правительство должно вновь потребовать исключительную меру наказания при повторном рассмотрении дела. Кроме того, он посчитал «нелепым» то, что процесс длится так долго.

31 июля аппелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора. До этого Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.