Российский вирусолог раскрыл процесс создания вакцины от коронавируса

Подход к созданию вакцины от коронавируса может быть разным, поскольку сами вакцины бывают как вирусные, так и инактивированные. Самые популярные на сегодняшний день — рекомбинантные или векторные вакцины. Об этом рассказал кандидат биологических наук, вирусолог, генетик, заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков в интервью РБК.

По его словам, в процессе создания вакцины от коронавируса ученые берут вирусные частицы, «вычищают» из них патогенные составляющие и вставляют на их место генетический материал COVID-19. По такому же принципу создавались вакцины от гепатита B и ротавирусной инфекции.

«Чем хорош вирусный вектор? Он способен инфицировать клетки только один раз и не может размножаться в организме человека дальше. Такая особенность делает рекомбинантные вакцины довольно безопасными», — пояснил Волчков. Он уточнил, что вакцина центра Гамалеи выполняется на аденовирусном векторе, то есть на место вирусных частиц ученые помещают относящиеся к группе острых респираторных вирусных инфекций ДНК-вирусы. Волчков подчеркнул, что эти вирусы хорошо изучены и способны активировать врожденный иммунный ответ.

Ученые МФТИ, в свою очередь, выбрали в качестве вектора аденоассоциированные вирусы, которые до пандемии коронавируса никто не использовал в таком количестве. Это более мелкие ДНК-содержащие вирусы, которые не вызывают заболеваний у человека и создаются искусственно. В библиотеке МФТИ более миллиона таких вирусов, поэтому там планируют не только разработать вакцину от новой коронавирусной инфекции, но и масштабировать ее производство.

«По сути мы воплощаем идею совершенно нового типа вакцин — так называемых поливалентных вакцин. Это когда в одном препарате сразу несколько вирусных компонентов», — заключил Волчков, подчеркнув, что вакцина МФТИ будет эффективна от разных штаммов коронавирусной инфекции.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней. По его словам, если в ближайшее время произойдет регистрация, страна обгонит по срокам США и другие страны. «Это будет первая зарегистрированная вакцина от коронавируса», — подчеркнул он.