Восстановление экономики Африки «повисло на волоске» по мере роста заражаемости коронавирусом. Как сообщает CNBC, из-за опасений перегрузить системы здравоохранения в ЮАР, Кении и Ботсване снова ввели ограничения. В ближайшие недели их примеру могут последовать и другие страны континента.

Общее число заболевших COVID-19 в Африке приближается к миллиону человек, но статистические данные могут не полностью отражать реальную картину, потому что там проводится не так много тестирований. Более половины всех случаев инфицирования приходится на ЮАР — наиболее развитую экономику континента. Индекс деловой активности (PMI) в стране упал с 53,9 в июне до 51,2 в июле, хотя до этого два месяца показатели росли.

По прогнозам аналитиков, Нигерия в этому году испытает сильнейший удар по экономике за последние 35 лет. Основа экономики — нефтяной сектор — продолжает разрушаться на фоне глобального обрушения цен на углеводороды. С аналогичными проблемами столкнулся еще один экспортер нефти — Ангола. Падение цен усугубили и без того углубляющуюся рецессию, которая началась еще до пандемии.

Пока поводом для оптимизма служат данные из Кении и Уганды, но повторное введение карантинных мер может свести восстановление на нет. Также относительно благоприятная обстановка складывается в странах с диверсифицированной экономикой: Бенин, Гана и Сенегал добились успехов в сдерживании распространения вируса и поддерживании экономической активности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), скорость распространения коронавируса выросла в два раза по сравнению с майскими показателями, но пик еще впереди. В странах Америки, Африки и Азии, а в Европе, где вспышку коронавируса удалось остановить этой весной, регистрируют новые случаи массового распространения.