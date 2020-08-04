40 тысяч детей отдохнут в подмосковных школьных лагерях до конца лета

Около 40 тысяч детей смогут отдохнуть до конца лета в школьных лагерях на территории Подмосковья, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО.

Он отметила, что в образовательных учреждениях большое внимание уделяется соблюдению мер безопасности в условиях пандемии. «В учреждениях регулярно проходит уборка, в необходимом количестве представлены антисептики и индивидуальные средства защиты», — отметила Каклюгина.

Из-за распространения коронавируса открытие лагерей на территории области было отложено.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что досуг детей должен быть безопасным.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца года из-за пандемии коронавируса. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне. Те, кто живет в городах федерального значения, могут выехать на отдых в детский лагерь в соседние регионы.