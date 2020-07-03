Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне. Те, кто живет в городах федерального значения, могут выехать на отдых в детский лагерь в соседние регионы. Кроме того, до конца года под запретом оказались палаточные лагеря.

Также отмечается, что отряды в детских лагерях должны быть наполнены только наполовину, а перед открытием каждой смены необходимо проводить генеральную уборку.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что российские детские лагеря в этом году смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Там отметили необходимость обеспечить постоянное дежурство врачей и медсестер, а также организовать регулярное измерение температуры.

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