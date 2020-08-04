Девочка родилась сразу с тремя зубами и удивила родителей и врачей

Девочка в английском городе Блэкпул, графство Ланкашир, родилась с тремя зубами и удивила врачей. Об этом сообщает издание The Mirror.

Родители новорожденной — 35-летний Стив Фалтон и 31-летняя Мария Койл — вместе уже три года. В марте Мария узнала, что находится на 19-й неделе беременности. Новость была сюрпризом для пары, но они оба были рады появлению первенца.

Беременность Марии длилась тяжело: она страдала от изжоги и плохого самочувствия по утрам. Роды задержались на неделю, и врачи предложили провести кесарево сечение. 30 июня англичанка родила девочку весом 3,2 килограмма, которую назвали Грейси.

Увидев ребенка, врачи и акушерки закричали: «У нее зубы!». Они были поражены, так как это довольно редкий случай, который встречается только у одного ребенка на две тысячи. Грейси родилась с тремя зубами. При этом она абсолютно здоровый ребенок.

У большинства детей первые зубы появляются в возрасте от четырех до шести месяцев, а у детей с поздним развитием — в возрасте до года.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, покрытого густыми волосами. Кроме того, ребенок родился «в рубашке» — зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах.