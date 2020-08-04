Лукашенко высказался о многовекторности белорусской политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о многовекторности внешней политики республики. Об этом он высказался во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна в YouTube.

По его словам, Белоруссия развивает последовательную и предсказуемую внешнюю политику, а не «дружит против кого-то». Лукашенко считает страну «единственным спокойным звеном в центре Евразии», которое живет своим умом.

Ранее Лукашенко заявил, что мировые игроки используют пандемию коронавируса как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. «Наша планета постепенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь спичку и планета взорвется», — подчеркнул он. Белорусский лидер отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз.