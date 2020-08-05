Названо допустимое количество порций лапши быстрого приготовления в месяц

Врач-диетолог Ольга Григорьян, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии наук (РАН), рассказала, как часто допустимо есть лапшу быстрого приготовления без ощутимого вреда для здоровья. С ней побеседовали журналисты радиостанции «Говорит Москва».

Специалист посоветовала вовсе исключить из рациона это блюдо. Однако при желании, по ее словам, в месяц можно съесть одну-две порции.

Если вы позволяете периодически себе ее употреблять, если нет другой еды, то особо вреда не будет. Мы не можем сказать: «Вот вы ешьте неполезную еду раз в месяц, и вам ничего не будет». Вредную еду в принципе есть не нужно. Нужно есть более натуральную еду Ольга Григорьян диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии наук (РАН)

Григорьян объяснила, что в продуктах быстрого приготовления содержится большое количество разрыхлителей и вкусовых добавок. Она добавила, что лапша быстрого приготовления уже обработана фосфатами, глюконатом натрия и другими ингредиентами, которые разбивают молекулы пищи.

Тем не менее, диетолог подчеркнула, что с точки зрения здоровья и диетологии лапшу быстрого приготовления нельзя назвать однозначно вредной, но и пользы в ней нет.

Ранее научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал максимальную порцию арбуза, которую допустимо съесть без вреда для здоровья. Взрослая порция должна быть ограничена 400-500 граммами, а детская — 300-400 граммами.