Сто подмосковных ученых вошли в программу соципотеки

Сто ученых из промышленных и научных организаций Подмосковья станут участниками программы «Социальная ипотека» в 2020 году, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 5 августа.

«Был сформирован основной список получателей свидетельств на приобретение жилья, набравших максимальный балл за свои научные и профессиональные достижения», — сказала она.

Всего в конкурсе участвовали более 200 человек. Специалисты оценивали научную и социально-экономическую значимость проводимых исследований для Московской области, пояснила министр.

Получатели соципотеки смогут компенсировать первоначальный взнос по ипотеке, а также получать ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по кредиту. Всего с начала действия программы в 2016 году в ней приняли участи более 500 ученых.

Социальная ипотека была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. Изначально она была рассчитана лишь на работников бюджетной сферы, однако весной перечень участников был расширен. Например, в 2018 году в нее включили тренеров-преподавателей физкультуры.