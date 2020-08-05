Звезду американского шоу арестовали из-за многолетней связи с подростком

Звезда шоу «Американский воин ниндзя» Дрю Дрешел (Drew Drechsel) арестован из-за обвинений в многолетней сексуальной связи с подростком. Об этом пишет NY Post.

Пострадавшая девушка в 2019 году рассказала, что впервые у нее был секс с Дрешелом в 2015 году, на тот момент ей было 15, а ему 26 лет. Они встретились незадолго до этого на мероприятии и обменялись телефонами. Участник шоу пригласил ее в свой тренажерный зал, где у них и случился секс.

Об этом девушка рассказала матери на следующий день, та обратилась к Дрешелу. Он не стал отрицать, что переспал с ее дочерью, однако заявил, что не знал, сколько ей лет. В следующие два года они неоднократно занимались сексом, кроме того, он просил ее выходить на видеосвязь обнаженной и сохранил на старом телефоне несколько порнографических снимков и видео.

Дрешел, которому сейчас 31, был арестован за производство детской порнографии, а также за склонение подростка к сексуальному контакту. Сам он все обвинения отрицает, заявил его представитель.

Дрю Дрешел стал победителем последнего сезона «Американского воина ниндзя». Он заработал один миллион долларов.