В торговом центре «Три кита» рассказали о рейдерском захвате

Генеральный директор ООО «ЛаМакс» Александр Мордкович, управляющего торговым центром «Три кита» обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о «совершении действий по физическому выдворению и дальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников на рабочих местах» со стороны ООО «Ларива». Как сообщает «Газета.ру», бывший генеральный директор мебельного ТЦ «Три кита» Сергей Зуев совершил «рейдерский захват» торгового центра. Кроме того, по словам Александра Мордковича, ранее неизвестное ему лицо открыто похитило у него печать ООО «ЛаМакс». «Был совершен рейдерский захват торгового центра, и что там сейчас происходит — мне неизвестно. Я обратился во все возможные ведомства, но большего сделать оказалось не в моих силах», — рассказал «Газете.ру» Александр Мордкович.

Мебельный торговый центр «Три кита» в течение долгих лет является причиной для судебных разбирательств и уголовных дел. «ЛаМакс» осуществляет управление ТЦ, однако, как пишет издание, подобное положение вещей не устраивает бывшего топ-менеджера «Трех китов» Сергея Зуева, лишившегося возможности управлять ТЦ в 2006 году, когда оказался под арестом в рамках громкого дела о контрабанде мебели из Италии. Сергей Зуев в 2010 году был приговорен к восьми годам лишения свободы. Однако уже в 2011 году бизнесмен вышел на свободу в связи с декриминализации статьи о контрабанде (статья 188 УК РФ), по которой он получил срок. Оказавшись на свободе, Сергей Зуев инициировал расследования, как в России, так и в Германии, однако к концу 2012 года они окончились ничем, пишет «Коммерсантъ».

Далее Сергей Зуев обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием признать незаконными сделки по смене руководства ООО «ЛаМакс», в результате которых он сам был исключен из числа управляющих торгового центра. Подмосковный арбитраж 15 июля текущего года принял решение в пользу Зуева и постановил удовлетворить требования истца. При этом для многих такой поворот дела показался неожиданным.

Как отмечают участники процесса, истец представил в суд документы 2005-2007 годов, оформленные по законодательству Германии, в которых отсутствует какое-либо упоминание о компании ООО «ЛаМакс» и о фонде «Монте Кристалло Фаундейшн» (настоящий собственник 100 процентов долей в ООО «ЛаМакс»). Как пишет «Газета.ру», решение суда было принято и несмотря на то, что истец не представил ни одного доказательства, которое бы подтверждало, что он является владельцем фонда «Монте Кристалло Фаундейшн». Кроме того, истец не представил доказательств, что смена генерального директора нарушает его интересы.

«Несмотря на все эти обстоятельства, даже с учетом решения Арбитражного суда Московской области захват торгового центра противоречит закону, — пишет «Газета.ру» со ссылкой на заявление в прокуратуру генерального директора ООО «ЛаМакс» Александра Мордковича. — Решение суда еще не вступило в законную силу и не подлежало исполнению». Кроме того, определением Арбитражного суда Московской области от 27 июля ООО «Ларива» было отказано в немедленном исполнении указанного судебного решения.