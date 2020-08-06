Девушка пристрастилась к ботоксу и вылечилась от депрессии

Девушка пристрастилась к ботоксу в раннем возрасте и с его помощью избавилась от депрессии. Историю Софи Аттвуд (Sophie Attwood) из графства Чешир приводит Daily Mail.

29-летняя британка рассказала журналистам, что страдала паническими атаками. Для борьбы с ними врачи порекомендовали ей практиковать медитацию и гипноз, следить за питанием, полностью исключить алкоголь и больше заниматься спортом. Однако все перечисленное никак не повлияло на состояние девушки.

В то же время героиня материала начала посещать косметолога, который вводил омолаживающие инъекции в ее лоб, а также в область вокруг глаз. По словам Аттвуд, после начала курса она почувствовала значительные изменения в своем настроении. «Спустя несколько дней я уже ощущала себя счастливой и беззаботной. Это состояние оставалось со мной на протяжении недель. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что причиной этому стал именно ботокс», — поделилась Аттвуд.

Издание также приводит исследование журнала Scientific Reports, во время которого немецкие и американские эксперты сравнивали непосредственно влияние медитации и ботокса на пациентов с депрессией. Результаты показали, что последнее оказалось эффективным в 88 процентах случаев в отличие от каких-либо других видов терапии.

В июне пластический хирург из Майами Майкл Зальцхауер, известный как доктор Майами, придумал способ делать клиенткам инъекции ботокса во время пандемии без страха заразиться коронавирусом. Он решил колоть ботокс прямо через открытые окна личных автомобилей пациенток. Девушки останавливались на крытой парковке, и доктор в защитном костюме, пластиковых очках, маске и резиновых перчатках делал инъекции.