Названы на 80 процентов увеличивающий риск развития рака фактор

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что солнечные ожоги в детском возрасте увеличивают риск развития рака на 80 процентов. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

По его словам, существует два типа солнечных лучей, которые способны повреждать кожные покровы. Более опасными и агрессивными являются UVA-лучи. Они вызывают разрушения на уровне ДНК, а также могут способствовать возникновению злокачественных образований. При этом тип UVB провоцирует солнечные ожоги.

Врач подчеркнул, что оба вида лучей способны проникать сквозь материю, в связи с этим следует носить одежду из плотных тканей, либо наносить солнцезащитный крем на все тело.

Комаровский пояснил, что причинами самого опасного рака кожи являются меланомы, возникающие в детском возрасте, поэтому важно обеспечить безопасное пребывание ребенка на солнце, добавил медик.

Ранее россиянам назвали первые признаки рака. Среди них: изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, трудность в глотании, непроходящий кашель, осиплость голоса, нарушения пищеварения, изменение ритма дефекации и мочеиспускания.

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