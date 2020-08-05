Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы

Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога Минздрава, академика РАН Андрея Каприна.

«Смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки», — сказал врач, уточнив, что организм бросившего курить человека сможет восстановиться только через десять лет.

По словам Каприна, генетическим фактором обусловлены только 15 процентов онкологических заболеваний. Намного большее значение имеют мутации, связанные с образом жизни и возрастом. Так, начиная с 65-летнего возраста каждые пять лет количество клеточных мутаций, которые не способен сдерживать иммунитет, увеличивается на десять процентов.

Ранее россиянам назвали первые признаки рака. Среди них: изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, трудность в глотании, непроходящий кашель, осиплость голоса, нарушения пищеварения, изменение ритма дефекации и мочеиспускания.