На поддержку подмосковных сельхозпроизводителей выделили 50 миллионов рублей

Пятнадцать грантов на общую сумму 50,6 миллиона рублей получат победители конкурса «Агростартап», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 6 июля.

«На развитие молочного животноводства получено пять грантов, мясного животноводства — два гранта, растениеводства — шесть, рыбоводства и пчеловодства предоставлено по одному грант», — рассказал Разин.

По словам министра, максимальный размер одного гранда не превышает шести миллионов рублей. Так, денежную поддержку получат аграрии из городских округов Истра, Талдомский, Клин, Богородский, Луховицы, Озеры, Шаховская, Щелково, Орехово-Зуевский, Коломенский и Серебряные Пруды.

В пресс-службе министерства уточнили, что средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, строительство или ремонт помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение оборудования.