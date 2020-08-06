Эксперты нашли неожиданную пользу шелковых подушек

Эксперты нашли неожиданную пользу подушек, наволочка которых изготовлена из шелка. Об этом сообщает Daily Mail.

Косметолог Шанель Блейк (Shanelle Blake) рассказала, что шелковые подушки способны предотвратить возникновение колтунов и разрушение волос, возникающее из-за их трения о жесткие ткани. «Шелковые наволочки позволяют волосам скользить по подушке и не впитывать лишнюю влагу», — добавила специалистка.

По ее словам, шелковые подушки также необходимы людям с чувствительной кожей и тем, кто страдает экземой (общее название различных кожных заболеваний, сопровождающихся зудом — прим. «Ленты.ру»). «По сравнению с хлопковой и синтетической тканью шелковые подушки меньше раздражают кожу», — объяснила Блейк.

Материалы по теме Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак

Кроме того, покупатели отмечают, что благодаря использованию шелковой наволочки у многих улучшилось состояние волос и кожи и даже разгладились морщины на лице.

В январе 2018 американские косметологи нашли пользу в применении ботокса. Выяснилось, что ботокс снижает уровень выработки кожного сала в эпидермисе и устраняют жирный блеск, особенно заметный в так называемой T-зоне: на носу и подбородке и на лбу над бровями.