В России предложили возродить механизм распределения в вузах

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил возродить механизм распределения в вузах для студентов, которые не в состоянии сами платить за обучение. Об этом говорится в письме Хамзаева в Минтруд, передает RT.

По его словам, выпускники школ, которые прошли только на платное отделение вузов, должны иметь возможность заключать договоры на обучение на безвозмездной основе, а после окончания учебного заведения такие студенты «будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России».

Хамзаев отметил, что такая мера необходима, поскольку не все россияне могут себе позволить оплату обучения детей. В период пандемии и последующим снижением доходов эта ситуация усугубилась, подчеркнул он.

В случае, если студент откажется от распределения после окончания вуза или будет отчислен, то ему придется возместить средства, потраченные на его обучение.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены провести в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в большинстве вузов прошли дистанционно.