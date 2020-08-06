Россия «поуправляет» американским «Жнецом»

Российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец»), но и перехватить управление ими, пишет Defence24.

Польское издание уверено, что подобные методы могли отрабатываться в ходе учений, проводимых российскими военными в июле в Калининградской области. Согласно информации Defence24, таким образом Россия отреагировала на прибытие в Эстонию из Польши беспилотников MQ-9 Reaper.

Издание пишет, что Россия располагает технологиями производства эффективных средств радиоэлектронного подавления, однако ограничена в возможностях их массового производства. Defence24 отмечает, что подобную технику страна направляет прежде всего в Сирию и Калининградскую область, где в первом случае она сталкивается с ударными дронами, а во втором — с разведывательными беспилотниками.

В феврале 2019 года в Twitter появился принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции ролик перехвата иранскими военными видео, передаваемого американским MQ-9 Reaper. Иранским специалистам удалось посадить дрон на территории Ирака, после чего американские военные, заметив перехват, уничтожили беспилотник другим MQ-9 Reaper, видео с которого также перехватили иранцы. По данным военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея, для перехватов использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза-М».