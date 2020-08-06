Онлайн-заказам предрекли подорожание из-за новых санитарных правил

Новый проект санитарно-эпидемиологических требований вызвал негативный отклик у интернет-продавцов. Об этом пишут «Известия».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой обращение, в котором предупредила об угрозе подорожания стоимости доставки заказов вдвое, при том, что сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей. Поводом для беспокойства стал пункт СанПиНа, в котором запрещается перевозка бытовой химии транспортом, предназначенным для продуктов питания и питьевой воды.

В АКИТ указали, что технический регламент «О безопасности пищевой продукции» допускает совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, если их контакт при этом исключен.

В Роспотребнадзоре пояснили, что новые требования призваны обеспечить безопасность продуктов питания от загрязнения, если рядом лежащая упаковка с химическими веществами случайно окажется нарушенной. В ведомстве отметили, что риск нарушения целостности упаковки при транспортировке увеличивается многократно. Однако в АКИТ утверждают, что прямой контакт пищевых и непищевых продуктов сегодня практически исключен, поскольку товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в курьерских автомобилях в разных секциях.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) согласились с коллегами. Там отметили, что и бытовая химия, и продукты питания производятся и упаковываются с учетом всех современных требований по безопасности и сохранению целостности тары при транспортировке. А необходимость доставлять разные категории товаров разными автомобилями приведет к дополнительным расходам.

5 августа сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды. Пик активности мошенников пришелся на апрель. Тогда в сети возникло 56 фейковых копий сайта Delivery Club, а также не менее 30 поддельных сайтов «Яндекс.Еды». Кроме того, под атаки злоумышленников попали «Утконос», «ВкусВилл» и «Перекресток», а также Samsung и «Ситилинк». Преступники выкладывали якобы на продажу дорогой товар с большой скидкой и запрашивали предоплату. После того как пользователи переводили деньги на счет мошенников, они исчезали.