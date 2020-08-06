Миллионы американцев не смогут расплатиться с долгами

К концу августа несколько миллионов американцев не смогут расплатиться с долгами и оплатить счета, если не получат дополнительные 600 долларов в качестве мер социальной поддержки. Об этом сообщает CNBC. К концу лета фактически неплатежеспособными могут стать 5,4 миллиона жителей страны.

Их количество может еще вырасти, поскольку на фоне закрытия предприятий еще многие могут остаться без работы в ближайшие недели.

Американские власти считают выплаты чрезмерными. По мнению руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза, многие граждане, сидя дома на карантине, получали больше, чем после возвращения на работу. Так что в Белом доме считают нецелесообразным и дальше выплачивать пособия в 600 долларов в месяц. Вместо этого им предлагается давать до 70 процентов зарплаты, которую они получали до пандемии коронавируса.

Дополнительные выплаты пособий в размере 600 долларов были организованы в рамках программы поддержки населения. С начала августа срок действия программы истек. Следующий пакет мер пока обсуждается.