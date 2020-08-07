Актриса Кристина Асмус раскрыла собственный обман. Историей она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Артистка рассказала, что в 12-летнем возрасте она принимала участие в конкурсе на лучший рисунок. «Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова "совсем". Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась», — поделилась актриса.

В результате Асмус победила в этом конкурсе, однако так и не призналась, что рисунок не ее. Артистка добавила, что ей до сих пор стыдно за это.

Ранее Асмус заявила о разводе с комиком Гариком Харламовым. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Аналогичный пост появился на странице Харламова. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена подтвердил развод супругов. По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд.

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