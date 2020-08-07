Мужчина с внешностью Кена превратился в Барби и показал тело в купальнике

Бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 48 миллионов рублей) на внешность куклы Кена, превратился в «живую Барби» и показал поклонникам свое тело в купальнике. На снимки в его Instagram обратило внимание Daily Mail.

В январе этого года Алвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. На новую внешность она потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей): в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

На размещенных кадрах 36-летняя телезвезда позирует на фоне бассейна и радуги в алом купальнике. Костюм оформлен глубоким вырезом, обнажающим живот, и бретельками, которые соединяют его нижнюю и верхнюю части.

В посте Алвес рекламирует пищевые добавки, которые якобы помогают ей избавиться от лишнего жира и ускорить метаболизм.

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Ранее в августе знаменитость уже устраивала съемку у бассейна. Для фотосессии она выбрала откровенный черный купальник, оголяющий ее искусственные грудь и ягодицы.

С 2004 года Алвес подвергся 48 пластическим операциям. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова лег под нож.