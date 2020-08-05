Похожий на Кена мужчина превратился в Барби и показал сексуальную фигуру

Бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (более 48 миллионов рублей) в попытке выглядеть как кукла Кен, превратился в живую Барби и показал свою сексуальную фигуру. На это обратила внимание газета Daily Mirror.

4 января 2020 года Альвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. Недавно 36-летняя бразильянка устроила фотосессию у бассейна. Для съемок она выбрала откровенный черный купальник, оголяющий ее искусственные грудь и ягодицы. Она дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке.

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Чтобы обрести женственную внешность, Джессика потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей) на хирургические процедуры. После каминг-аута она увеличила грудь за 25 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей), а также сделала инъекции в ноги, которые обошлись ей в 35 тысяч фунтов (3,4 миллиона рублей). Кроме того, ей пришлось удалить искусственные кадык и пресс.

В июле Джессика летала в Бразилию на процедуру по увеличению ягодиц и бедер. «Я хочу быть роковой женщиной с формами, и теперь впервые в жизни я ощущаю себя сексуальной, — подчеркнула она. — Будучи мужчиной, я никогда не чувствовала себя горячей, и у меня была низкая самооценка. Но сейчас, в женском теле, я наконец ощущаю себя сексуальной, — это непередаваемое чувство».

С 2004 года Родриго Алвес подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова взялся за старое.