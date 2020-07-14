Похожий на Кена мужчина превратился в Барби и захотел ребенка

Бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший на пластическую хирургию более 500 тысяч фунтов стерлингов (более 44 миллионов рублей) в попытке выглядеть как кукла Кен, превратился в живую Барби и захотел стать матерью. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте британского телешоу This Morning.

4 января 2020 года Альвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. 13 июля она выступила в телешоу This Morning и поделилась со зрителями своими переживаниями и мечтами. «Я максимально старалась быть мужчиной (…) Я оставалась в кровати, потому что была в глубокой депрессии и чувствовала себя несчастной. Я ненавидела этот мир. Мне казалось, если я не сделаю переход, то умру», — заверила Джессика.

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«Мои приоритеты — это здоровье, переход, работа и семья. Я бы хотела иметь ребенка. Через три года я мечтаю о прекрасном доме на юге Испании с чудесным садом. Я визуализирую, как я занимаюсь садоводством и воспитываю своего ребенка с человеком, который любит и принимает меня такой, какая я есть», — рассказала она.

С 2004 года бразилец подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова взялся за старое.

В 2018 году сообщалось, что Алвес столкнулся с проблемами на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся внешности. Когда он прилетел в Великобританию, сотрудник паспортного контроля заявил, что не видит сходства между его лицом и фотографией в документах.

В прошлом году Алвес пережил пятичасовую операцию на лице перед 11-й коррекцией формы носа. 35-летний любитель пластики жаловался на жесткие бугры на лице. Их причиной оказался фиброз.

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