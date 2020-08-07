В Крыму назвали самый популярный вид отдыха у туристов

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал самый популярный вид отдыха у туристов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самым популярным видом отдыха стал автотуризм. Из 1,4 миллиона туристов 62,7 процента прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах, 31,9 процента — авиасообщением, 5 процентов — по железной дороге.

По словам Волченко, Крым создан для автопутешествий. Построено много новых дорог и реконструируются существующие. «Тенденция последних лет заключается в том, что туристы приезжают и не сидят на одном месте», — сказал он.

4 августа Волченко сообщил, что российские туристы массово ринулись в Крым в последний месяц лета — в августе загрузка отелей на полуострове достигла 90 процентов. Он добавил, что даже практически при полной загрузке отели и санатории остаются доступными для новых постояльцев.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.