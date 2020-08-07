Захвативший заложников в банке во Франции мужчина сдался полиции

Мужчина, захвативший в заложники шесть человек в банке во французском Гавре, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что 34-летний мужчина имеет психические проблемы. Также отмечается, что за ним числятся несколько правонарушений.

На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек, остальные были освобождены самим преступником. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 6 августа сообщалось, что вооруженный мужчина во французском городе Гавр захватил заложников. Отмечалось, что он вооружен пистолетом держит в заложниках внутри отделения банка пятерых человек. Он отпустил находившуюся в банке женщину, его требования как-то связаны с Палестиной.