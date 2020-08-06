Оцепленный банк со взявшим заложников мужчиной во Франции показали на видео

Во французском Гавре неизвестный во время ограбления банка захватил в заложники пять человек, сейчас здание оцепили спецслужбы. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал НТВ.

Известно, что мужчина вооружен, полиция ведет переговоры. Преступник уже выдвинул требования. Какие именно, не уточняется.

Ранее 6 августа сообщалось, что вооруженный мужчина во французском городе Гавр захватил заложников. Отмечалось, что он вооружен пистолетом держит в заложниках внутри отделения банка пятерых человек. Он отпустил находившуюся в банке женщину, его требования как-то связаны с Палестиной.