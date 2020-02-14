Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Бенжамен Гриво, который считался любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в мэрской гонке Парижа снял свою кандидатуру из-за компрометирующего видео, опубликованного художником-акционистом Петром Павленским. Об этом сообщает Liberation.

Отмечается, что Павленский подтвердил, что это именно он выложил видео сексуального характера, пытаясь таким образом разоблачить лицемерие кандидата партии «Вперед, Республика!» о верности семье. «Он опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но поступает наоборот», — сказал Павленский.

Он добавил, что ситуация важна для него как парижанина и это лишь первый разоблаченный политик. Гриво рассказал, что принял решение перестать участвовать в выборах из-за поступающих угроз его семье.

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Выборы мэра Парижа состоятся в марте 2020 года. Президентская партия в настоящий момент подбирает нового кандидата на замену Гриво.

Ранее, в январе, Павленского освободили из тюрьмы во Франции. Он был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Художнику грозил срок до 10 лет тюремного заключения, однако он получил три года, два из которых — условно.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке Красной площади.

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