Павленского освободили из тюрьмы

Российского художника-акциониста Петра Павленского отпустили из французской тюрьмы. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает RFI.

Дело о поджоге здания Банка Франции рассматривал в четверг парижский суд.

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«Я хочу сказать две вещи. Первая — Банк Франции — это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 тысяч человек. Второе — для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет», — заявил Павленский во время заседания.

Представитель регулятора в ответ на это заявление сказал, что рассмотрит возможность подачи иска о клевете.

Суд постановил освободить художника из-под стражи с обязательством отмечаться в полиции.

Ранее в четверг сообщалось, что обнаженные активистки движения Femen устроили акцию перед судом, где рассматривалось дело в отношении Павленского. Шесть женщин, держась за руки, встали возле здания суда с оголенными торсами и зашитыми ртами.

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