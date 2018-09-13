Павленского освободили из тюрьмы

Российского художника-акциониста Петра Павленского отпустили из французской тюрьмы. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает RFI.
Дело о поджоге здания Банка Франции рассматривал в четверг парижский суд.
«Я хочу сказать две вещи. Первая — Банк Франции — это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 тысяч человек. Второе — для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет», — заявил Павленский во время заседания.
Представитель регулятора в ответ на это заявление сказал, что рассмотрит возможность подачи иска о клевете.
Суд постановил освободить художника из-под стражи с обязательством отмечаться в полиции.
Ранее в четверг сообщалось, что обнаженные активистки движения Femen устроили акцию перед судом, где рассматривалось дело в отношении Павленского. Шесть женщин, держась за руки, встали возле здания суда с оголенными торсами и зашитыми ртами.