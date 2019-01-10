Павленский избежал тюрьмы и взбунтовался

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому вынесли приговор по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Об этом сообщает France Info.

Французский суд признал Павленского виновным и приговорил к трем годам тюремного заключения — из них к двум годам условно. При этом акционист останется на свободе, поскольку 11 месяцев он провел в предварительном заключении.

«Это предупредительный приговор. И поскольку он покрывает предварительное заключение, суд не требует вновь взять вас под стражу», — приводит слова судьи агентство новостей.

Кроме того, Павленский и его гражданская жена Оксана Шалыгина должны будут выплатить 18 тысяч 678 евро на покрытие убытков, три тысячи евро — за моральный ущерб и тысячу евро — за судебные расходы банка. Во время оглашения приговора художник заявил, что не намерен оплачивать штраф.

Павленский был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Согласно французского законодательства, человек, совершивший умышленный поджог, может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом в размере до 150 тысяч евро.

Акционист покинул Россию вместе с Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

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