Павленский посвятил свой судебный процесс маркизу де Саду

Российский художник-акционист Петр Павленский объявил, что посвящает свой судебный процесс французскому писателю маркизу де Саду. Об этом в четверг, 10 января, сообщает РИА Новости.

«Маркиз де Сад показал истинную природу власти», — заявил художник на заседании суда в Париже. Во Франции Павленского обвиняют в поджоге здания Банка Франции.

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Павленский добавил, что маркиз де Сад «был жестоко затравлен самими же французами». Он напомнил, что писатель окончил свои дни в сумасшедшем доме.

Отмечается, что акционист сделал заявление на русском языке, после чего попросил присяжного переводчика перевести его слова на французский, однако тот отказался. Судья назвал выступление Павленского «интересным перформансом».

После заявления художника заседание было приостановлено.

Павленский был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Акционист объяснил свои действия желанием начать мировую революцию.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

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