Раскрыта правда о запрете откидывать спинки кресел в самолете

Эксперты раскрыли правду о запрете откидывать спинки кресел во время полета. Об этом сообщает Daily Express.

Как отмечает издание, правило вертикального сиденья было введено по двум основным причинам: во-первых, это облегчает эвакуацию самолета в случае чрезвычайной ситуации, а во-вторых, сокращает риск получения повреждений пассажирами.

В случае, если сиденье откинуто назад, человек подвергается большему риску травмы головы, поскольку может удариться о спинку с большей силой, пояснили британские эксперты. Кроме того, это создает дополнительную опасность для людей, сидящих позади него.

По этим причинам пассажирам запрещается откидывать спинки кресел во время взлета, посадки и в зоне турбулентности.

«Потому, когда стюардессы просят вас соблюдать правила, они не стремятся испортить ваш сон, а заботятся о безопасности», — подытожил автор таблоида.

Ранее авиапассажиры назвали главное правило этикета на борту самолета во время рейса. Из трех тысяч респондентов абсолютное большинство (61 процент) посчитало самым важным спросить разрешения, прежде чем откинуть спинку кресла. На второе место участники эксперимента поставили правило не держаться за спинку.