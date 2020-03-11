Пассажиры назвали главное правило этикета на борту самолета

Авиапассажиры назвали главное правило этикета на борту самолета во время рейса. Результаты опроса метапоисковика авиабилетов Aviasales поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 11 марта.

Из трех тысяч респондентов большинство (61 процент) самым важным считает спросить разрешения, прежде чем откинуть спинку сиденья. На второе место участники эксперимента поставили правило не держаться за спинку впереди стоящего кресла — 28 процентов голосов.

Шесть процентов опрошенных утверждают, что неэтично класть большие и острые предметы в карман кресла, поскольку они упираются в спину сидящему спереди пассажиру. Оставшихся пять процентов путешественников раздражают далеко вытянутые ноги соседа сзади.

В список правил поведения в самолете комментаторы добавили требование присматривать за маленькими детьми и запрет на просмотр видео без наушников. Другие посетовали на привычку пассажиров ходить босыми и на запах несвежих носков в салоне.

Некоторые респонденты не согласились с мнением большинства. «Я вот не считаю, что надо спрашивать сзади сидящего про откинутую спинку кресла. Раз это предусмотрено в самолетах, значит можно. Не нравится — купи место с extra space или лети в бизнес-классе. Нет денег — терпи», — высказался один из них.

В феврале британский эксперт по этикету Уильям Хансон (William Hanson) назвал единственный правильный момент для опускания спинки кресла в самолете. По его словам, спинку сиденья можно откидывать только после того, как бортпроводники заберут со столиков подносы после обеда.

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