Назван правильный момент для опускания спинки кресла в самолете

Единственный правильный момент для опускания спинки кресла в самолете — сразу после приема пищи. Мнение британского эксперта по этикету Уильяма Хансона (William Hanson) приводит The Sun.

По словам Хансона, спинку сиденья можно откидывать только после того, как бортпроводники заберут со столиков подносы после обеда. «Если вам крайне неудобно сидеть в вертикальном положении, бронируйте места на самом последнем ряду, чтобы не мешать другим пассажирам», — порекомендовал он.

Помимо этого, эксперт посоветовал всегда спрашивать у сидящего позади соседа разрешение на опускание спинки.

Ранее в феврале пассажирка авиакомпании American Airlines сняла на видео попутчика, отомстившего ей за опущенную спинку кресла в самолете. На ролике путешественница Венди Уильямс (Wendi Williams) сидит на предпоследнем ряду лайнера, следовавшего из Нового Орлеана в Шарлотт. Позади нее неизвестный попутчик, кресло которого не откидывается назад, бьет кулаком в спинку ее сиденья. Поведение обоих вызвало в сети споры.

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